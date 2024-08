Börse New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 19 022,68 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent stärker bei 19 043,76 Punkten, nach 19 006,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 837,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 103,00 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, lag der NASDAQ 100 bei 20 331,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 322,77 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, bei 15 205,59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 14,98 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 3,27 Prozent auf 256,22 USD), Zscaler (+ 3,08 Prozent auf 183,98 USD), Micron Technology (+ 3,05 Prozent auf 100,41 USD), Workday A (+ 2,98 Prozent auf 222,84 USD) und Illumina (+ 2,14 Prozent auf 122,28 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-3,10 Prozent auf 201,38 USD), Intel (-2,69 Prozent auf 19,92 USD), IDEXX Laboratories (-2,64 Prozent auf 474,94 USD), ON Semiconductor (-2,51 Prozent auf 71,08 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,35 Prozent auf 162,03 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 64 463 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,007 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at