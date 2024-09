Börse New York: NASDAQ 100 stärker

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1,01 Prozent im Plus bei 18 607,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,860 Prozent höher bei 18 579,80 Punkten, nach 18 421,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 469,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 693,86 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 513,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, mit 19 000,95 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 280,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,47 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 7,29 Prozent auf 125,84 USD), Super Micro Computer (+ 6,22 Prozent auf 410,50 USD), Moderna (+ 6,17 Prozent auf 77,39 USD), Monster Beverage (+ 4,25 Prozent auf 50,72 USD) und DexCom (+ 3,60 Prozent auf 71,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-3,22 Prozent auf 3,46 USD), Enphase Energy (-2,68 Prozent auf 105,74 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,29 Prozent auf 150,17 USD), Alphabet A (ex Google) (-1,17 Prozent auf 149,15 USD) und ASML (-0,73 Prozent auf 747,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26 029 374 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,034 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Diamondback Energy-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,13 Prozent gelockt.

