Börse New York: NASDAQ 100 verliert

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 29 251,29 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,36 Prozent auf 29 040,12 Punkte an der Kurstafel, nach 29 440,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 890,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 413,80 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 4,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 001,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 23 586,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 447,29 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,05 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 7,53 Prozent auf 479,49 USD), Workday (+ 6,77 Prozent auf 121,47 USD), Rocket Lab (+ 6,59 Prozent auf 86,01 USD), Palantir (+ 5,94 Prozent auf 113,65 USD) und Axon Enterprise (+ 5,94 Prozent auf 471,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Western Digital (-11,34 Prozent auf 598,77 USD), Seagate Technology (-7,90 Prozent auf 944,39 USD), Sandisk (-7,73 Prozent auf 2 154,50 USD), Teradyne (-7,60 Prozent auf 436,09 USD) und Analog Devices (-7,54 Prozent auf 386,40 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 12 888 039 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,79 erwartet. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at