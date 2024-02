Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,39 Prozent stärker bei 17 852,17 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,213 Prozent stärker bei 17 820,98 Punkten, nach 17 783,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 17 852,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 798,81 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16 678,70 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 09.11.2023, einen Wert von 15 187,90 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 09.02.2023, einen Wert von 12 381,17 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,91 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 17 852,17 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 3,81 Prozent auf 136,46 USD), Enphase Energy (+ 3,78 Prozent auf 121,30 USD), Lucid (+ 3,70 Prozent auf 3,64 USD), Applied Materials (+ 3,41 Prozent auf 179,82 USD) und CrowdStrike (+ 3,17 Prozent auf 333,28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-5,38 Prozent auf 88,62 USD), Marvell Technology (-4,98 Prozent auf 67,48 USD), PepsiCo (-3,65 Prozent auf 167,50 USD), DexCom (-3,58 Prozent auf 122,50 USD) und Booking (-3,45 Prozent auf 3 707,67 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 1 964 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,854 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at