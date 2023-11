Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag fester

Am Dienstag springt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,11 Prozent auf 14 058,29 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,80 Prozent stärker bei 14 015,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 767,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14 003,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 098,62 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 13 407,23 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2023, einen Stand von 13 788,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 11 196,22 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 35,35 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 29,41 Prozent auf 0,22 CHF), Cutera (+ 22,41 Prozent auf 2,13 USD), QC (+ 16,67 Prozent auf 0,70 USD), Agenus (+ 11,58 Prozent auf 0,70 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 11,54 Prozent auf 0,34 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil MicroStrategy (-7,09 Prozent auf 469,07 USD), Video Display (-4,76 Prozent auf 1,00 USD), Dixie Group (-3,33 Prozent auf 0,55 USD), Trinity Biotech (-2,79 Prozent auf 0,43 USD) und Nortech Systems (-2,33 Prozent auf 8,79 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 6 689 488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 50,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at