Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Um 16:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,03 Prozent nach oben auf 13 096,48 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,378 Prozent auf 13 043,37 Punkte an der Kurstafel, nach 13 092,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 13 025,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 099,15 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,577 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.08.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 705,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.06.2023, lag der NASDAQ Composite noch bei 13 591,75 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Wert von 11 051,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 26,09 Prozent aufwärts. Bei 14 446,55 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Atrion (+ 4,69 Prozent auf 420,00 USD), EMCORE (+ 3,16 Prozent auf 0,51 USD), SIGA Technologies (+ 2,53 Prozent auf 5,26 USD), TTM Technologies (+ 2,53 Prozent auf 12,96 USD) und CIENA (+ 2,19 Prozent auf 47,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ACADIA Pharmaceuticals (-11,42 Prozent auf 22,66 USD), Bed Bath Beyond (-10,65 Prozent auf 0,13 USD), Trinity Biotech (-4,01 Prozent auf 0,69 USD), FreightCar America (-2,56 Prozent auf 2,66 USD) und Infosys (-2,01 Prozent auf 17,09 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 2 153 037 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,562 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die New York Community Bancorp-Aktie hat mit 2,79 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. In puncto Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at