Apple-Aktie etwas fester: Bernstein stuft auf "Outperform" hoch
Apple startet Sports-App in Deutschland
Apple bringt seine Sports-App nun auch für Kunden in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern auf das iPhone. Die kostenlose Anwendung bietet Sportfans einen Zugriff auf Echtzeit-Sportergebnisse, Spielpläne, Mannschafts- und Spielerstatistiken, detaillierte Spielverläufe und Live-Wettquoten. Bislang war die App nur in den USA, Kanada, Großbritannien und Mexiko verfügbar. Jetzt kann Apple Sports auch in Deutschland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Österreich, Portugal und Spanien heruntergeladen werden.
Bundesliga und mehr
Die App bietet zum einen umfangreiche Live-Daten aus vielen Fußball-Wettbewerben. Neben den Spielen aus der 1. und 2. Bundesliga aus Deutschland bietet die App Statistiken und Resultate der englischen Premiere League, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga, der mexikanischen Liga MX, der französischen Ligue 1 und der US-Fußball-Liga MLS.
Mit an Bord sind auch die Champions League (Männer und Frauen) sowie die Conference League, die EFL Championship und die Europa League. Das Angebot reicht aber weit über den Fußball hinaus. So werden unter anderem Live-Daten aus der nordamerikanischen Profibasketball-Liga NBA, der Eishockey-Liga NHL, den Rennen der Formel 1 und Nascar sowie den wichtigsten Tennis-Turnieren übertragen.
"Einfach und schnell"
Die App habe einen ganz klaren Fokus, sagte der deutsche Apple-Topmanager Oliver Schusser, der als Vize-Präsident im Konzern für die Bereiche für Apple Music, Apple TV+, Sports und die Kopfhörersparte Beats verantwortlich ist. "Wir versuchen nicht, alle anderen Sports-Apps auf der Welt nachzubauen, sondern wir fokussieren uns nur auf zwei Dinge: Die App soll ganz einfach sein und vor allem ganz schnell."
Weil man sich so sehr auf die Geschwindigkeit konzentriere, habe die technische Integration mit den Datenprovidern eine hohe Priorität, sagte Schusser der Deutschen Presse-Agentur. "Wir machen das über zahlreiche Sportarten aus vielen Ländern hinweg. Und das ist nicht immer ganz einfach. Wir optimieren das nun für jede einzelne Sportart und für jedes Team."
Der Start der App in Deutschland nährt Spekulationen, dass Apple sich hierzulande um TV-Übertragungsrechte im Profisport bemühen wird. Der iPhone-Konzern besitzt derzeit einige TV- und Streamingrechte im Sportbereich, insbesondere für die Major League Soccer (MLS) und Teile der nordamerikanischen Baseballliga MLB.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise marginale 0,17 Prozent höher bei 237,08 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC
