NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones-Performance im Blick 16.09.2025 22:34:16

Börse New York in Rot: Dow Jones sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Börse New York in Rot: Dow Jones sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

So performte der Dow Jones zum Handelsschluss.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent tiefer bei 45 757,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,269 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 45 848,39 Punkte an der Kurstafel, nach 45 883,45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 667,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45 967,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Dow Jones 44 946,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 515,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 622,08 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 7,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 137,20 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,42 Prozent auf 159,54 USD), Amazon (+ 1,13 Prozent auf 234,05 USD), Caterpillar (+ 1,09 Prozent auf 440,67 USD), Procter Gamble (+ 0,78 Prozent auf 158,05 USD) und Apple (+ 0,61 Prozent auf 238,15 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2,33 Prozent auf 339,78 USD), NVIDIA (-1,61 Prozent auf 174,88 USD), Travelers (-1,57 Prozent auf 271,95 USD), Salesforce (-1,32 Prozent auf 239,31 USD) und Microsoft (-1,23 Prozent auf 509,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 902 928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,665 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,08 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Merck Co.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 198,04 0,79% Amazon
Apple Inc. 201,20 0,22% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 370,00 0,41% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 134,16 0,34% Chevron Corp.
Merck Co. 68,70 -0,15% Merck Co.
Microsoft Corp. 431,20 -1,39% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 147,48 -2,21% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 133,10 -0,09% Procter & Gamble Co.
Salesforce 202,35 -1,68% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 233,60 -0,43% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 287,40 -3,00% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 36,77 -1,43% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 757,90 -0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX letztlich leichter -- US-Börsen schließen nur moderat verändert -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen schlossen wenig verändert. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen