Börse New York in Rot: Dow Jones sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,27 Prozent tiefer bei 45 757,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,269 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,076 Prozent auf 45 848,39 Punkte an der Kurstafel, nach 45 883,45 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 667,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45 967,11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Dow Jones 44 946,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 515,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 622,08 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 7,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 137,20 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 1,42 Prozent auf 159,54 USD), Amazon (+ 1,13 Prozent auf 234,05 USD), Caterpillar (+ 1,09 Prozent auf 440,67 USD), Procter Gamble (+ 0,78 Prozent auf 158,05 USD) und Apple (+ 0,61 Prozent auf 238,15 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-2,33 Prozent auf 339,78 USD), NVIDIA (-1,61 Prozent auf 174,88 USD), Travelers (-1,57 Prozent auf 271,95 USD), Salesforce (-1,32 Prozent auf 239,31 USD) und Microsoft (-1,23 Prozent auf 509,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33 902 928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,665 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,08 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at