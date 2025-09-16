Microsoft Aktie

<
Index im Fokus 16.09.2025 20:04:03

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Der Dow Jones zeigt sich heute in Rot.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 45 776,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,269 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 45 848,39 Punkte an der Kurstafel, nach 45 883,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 45 667,42 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45 967,11 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Dow Jones auf 44 946,12 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 16.06.2025, bei 42 515,09 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2024, einen Stand von 41 622,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 137,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,67 Prozent auf 159,93 USD), Amazon (+ 1,55 Prozent auf 235,02 USD), Apple (+ 0,69 Prozent auf 238,33 USD), Procter Gamble (+ 0,61 Prozent auf 157,79 USD) und Caterpillar (+ 0,49 Prozent auf 438,06 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 341,54 USD), Travelers (-1,69 Prozent auf 271,62 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 175,00 USD), 3M (-1,28 Prozent auf 154,66 USD) und Sherwin-Williams (-1,14 Prozent auf 353,00 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 15 346 091 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,665 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,08 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

