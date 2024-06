Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,10 Prozent auf 17 689,27 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,431 Prozent höher bei 17 572,16 Punkten, nach 17 496,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 718,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 546,63 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Stand von 16 920,79 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 16 384,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 13 492,52 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,80 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MicroStrategy (+ 8,57 Prozent auf 1 489,68 USD), Hooker Furniture (+ 7,42 Prozent auf 14,63 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6,00 Prozent auf 47,36 USD), NVIDIA (+ 5,86 Prozent auf 125,03 USD) und American Superconductor (+ 4,95 Prozent auf 24,36 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Enzon Pharmaceuticals (-11,12 Prozent auf 0,15 USD), Comtech Telecommunications (-8,96 Prozent auf 3,05 USD), Pool (-7,41 Prozent auf 312,88 USD), Ballard Power (-6,12 Prozent auf 3,15 CAD) und Methode Electronics (-5,36 Prozent auf 9,54 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 893 806 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,114 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at