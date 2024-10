Börse New York: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,90 Prozent fester bei 18 084,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,525 Prozent höher bei 18 017,93 Punkten in den Handel, nach 17 923,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 989,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 084,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, mit 16 690,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 403,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 13 431,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 22,47 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Cumulus Media A (+ 6,92 Prozent auf 1,39 USD), AmeriServ Financial (+ 3,45 Prozent auf 2,70 USD), Geron (+ 3,01 Prozent auf 4,28 USD), Corcept Therapeutics (+ 2,24 Prozent auf 45,66 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 2,22 Prozent auf 0,82 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Baiducom (-7,60 Prozent auf 105,77 USD), Wynn Resorts (-5,83 Prozent auf 100,21 USD), Donegal Group B (-5,70 Prozent auf 12,57 USD), Patterson-UTI Energy (-4,67 Prozent auf 8,16 USD) und Century Aluminum (-4,41 Prozent auf 15,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 340 624 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,139 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at