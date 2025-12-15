Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,23 Prozent leichter bei 48 348,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,929 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,530 Prozent auf 48 714,75 Punkte an der Kurstafel, nach 48 458,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48 679,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 48 308,16 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der Dow Jones bei 47 147,48 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 45 883,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43 828,06 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 14,05 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,39 Prozent auf 177,46 USD), Procter Gamble (+ 1,36 Prozent auf 144,78 USD), Johnson Johnson (+ 1,15 Prozent auf 214,02 USD), Verizon (+ 0,86 Prozent auf 41,24 USD) und Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 895,11 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,05 Prozent auf 254,24 USD), Apple (-1,44 Prozent auf 274,26 USD), Amazon (-1,44 Prozent auf 222,94 USD), 3M (-1,43 Prozent auf 166,49 USD) und Microsoft (-1,04 Prozent auf 473,55 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 359 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,625 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

