ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China könne dem Technologieriesen fünf bis zehn Milliarden Dollar pro Quartal bescheren, schrieb Timothy Arcuri am Dienstag./rob/bek/ag
