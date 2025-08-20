NVIDIA Aktie

151,22EUR 0,36EUR 0,24%
NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.08.2025 10:21:43

NVIDIA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Hold
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 155,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 175,64 		Abst. Kursziel*:
-11,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 175,64 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,75%
Analyst Name::
Ross Seymore 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten