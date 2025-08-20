NVIDIA Aktie
|151,22EUR
|0,36EUR
|0,24%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Halbleiterkonzerns dürfte höher als vom Markt erwartet ausgefallen sein, schrieb Ross Seymore in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Mit Blick auf die von der US-Regierung erteilte Lizenz für die Wiederaufnahme der Lieferungen von KI-Chips nach China sollten die Erlöse auch im laufenden dritten Geschäftsquartal über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Hold
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 155,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 175,64
|
Abst. Kursziel*:
-11,75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 175,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,75%
|
Analyst Name::
Ross Seymore
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
19.08.25
|Experte ist sich sicher: Darum wird es für die NVIDIA-Aktie nach der Quartalsbilanz weiter aufwärts gehen (finanzen.at)
|
19.08.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.08.25
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.08.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.08.25
|Trotz US-Restriktionen: NVIDIA plant neue KI-Chips für China - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.08.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)