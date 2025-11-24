NVIDIA Aktie

155,56EUR 0,24EUR 0,15%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
<
<
<
<
24.11.2025 10:45:49

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon beleuchtete am Montag die aktuelle Situation im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Derzeit seien es vor allem die Verbündeten der USA wie Korea und Taiwan, die derzeit bei Chip-Verfügbarkeit "die Nase vorn haben"./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 178,88 		Abst. Kursziel*:
53,73%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 178,88 		Abst. Kursziel aktuell:
53,73%
Analyst Name::
Stacy Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

