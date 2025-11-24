NVIDIA Aktie
|155,56EUR
|0,24EUR
|0,15%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon beleuchtete am Montag die aktuelle Situation im Künstliche-Intelligenz-Wettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und China. Derzeit seien es vor allem die Verbündeten der USA wie Korea und Taiwan, die derzeit bei Chip-Verfügbarkeit "die Nase vorn haben"./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 178,88
|
Abst. Kursziel*:
53,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 178,88
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,73%
|
Analyst Name::
Stacy Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25