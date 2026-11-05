Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus

Am Donnerstag gewinnt der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 0,93 Prozent auf 8 254,00 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,408 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 248,90 Zählern und damit 0,868 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 177,89 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 286,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 215,71 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 3,71 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7 834,10 Punkte taxiert. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 8 669,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der CAC 40 bei 8 074,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,717 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 235 403 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 230,160 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at