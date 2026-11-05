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05.11.2026 09:28:58
Börse Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 1,13 Prozent auf 8 270,54 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,408 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,868 Prozent fester bei 8 248,90 Punkten in den Handel, nach 8 177,89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 272,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 248,90 Zählern.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 7 834,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 669,30 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 8 074,23 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,919 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 33 202 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
|195,10
|-1,21%
|Carrefour S.A.
|13,61
|0,85%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|446,55
|-0,84%
|Pernod Ricard S.A.
|70,52
|0,89%
|Renault S.A.
|28,73
|2,31%
|Stellantis
|3,96
|0,18%
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