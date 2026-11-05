CAC 40

8 139,00
-66,37
-0,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
CAC 40 aktuell 05.11.2026 09:28:58

Börse Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen

Börse Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Gewinnen

Der CAC 40 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 1,13 Prozent auf 8 270,54 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,408 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,868 Prozent fester bei 8 248,90 Punkten in den Handel, nach 8 177,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 272,20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 248,90 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 7 834,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 669,30 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 8 074,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,919 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 33 202 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 230,160 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,10 -1,21% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,61 0,85% Carrefour S.A.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 446,55 -0,84% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 70,52 0,89% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,73 2,31% Renault S.A.
Stellantis 3,96 0,18% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 139,00 -0,81%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:27 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen