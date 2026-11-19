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19.11.2026 09:28:31
Börse Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen
Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 8 175,22 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,459 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 8 193,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 146,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 174,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 199,35 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,51 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der CAC 40 auf 7 868,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 501,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 953,77 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,244 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 237,421 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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