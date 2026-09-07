Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Marktbericht
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07.09.2026 12:26:49
Börse Paris: CAC 40 steigt mittags
Am Montag gewinnt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,11 Prozent auf 8 287,65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,486 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,073 Prozent leichter bei 8 272,76 Punkten in den Montagshandel, nach 8 278,77 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 291,33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 255,72 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 8 218,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 674,78 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 108 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 211,072 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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