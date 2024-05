Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Der CAC 40 performt am dritten Tag der Woche positiv.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,69 Prozent stärker bei 8 131,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,222 Prozent fester bei 8 093,62 Punkten in den Handel, nach 8 075,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 089,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 157,48 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der CAC 40 auf 8 119,30 Punkte taxiert. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bei 7 665,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 440,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,98 Prozent aufwärts. 8 253,59 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 9 609 574 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 388,979 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,81 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at