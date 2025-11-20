Renault Aktie

33,83EUR -0,55EUR -1,60%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

20.11.2025 11:41:35

Renault Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Franzosen dürften ihr Margenziel im Gesamtjahr erreichen, schrieb David Lesne am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit dem Finanzchef. Es sei in den Gesprächen allerdings eher um die mittelfristigen Planungen gegangen, die Renault im März 2026 offenlegen wolle./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 11:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,51 € 		Abst. Kursziel*:
16,89%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

