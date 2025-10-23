Renault Aktie
|34,96EUR
|0,12EUR
|0,34%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
23.10.2025 08:26:51
Renault Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag nach dem Bericht und der Bestätigung des Ausblicks durch die Franzosen./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,79 €
|
Abst. Kursziel*:
29,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,72%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
