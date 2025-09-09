Renault Aktie

34,14EUR 1,32EUR 4,02%
Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 12:19:44

Renault Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Renault Clio auf der Münchener Automobilausstellung IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Nachgang der Präsentation hob Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie hervor, dass das Management der Franzosen das eigene Wachstum priorisiere. Dabei strebe das Unternehmen die internationale Expansion, ein verbessertes Kundenerlebnismanagement und schnelle Entscheidungen zur Markenkoordination an./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 09:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Overweight
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,98 € 		Abst. Kursziel*:
32,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,81%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Renault S.A.mehr Nachrichten