Renault Aktie
|34,40EUR
|-0,15EUR
|-0,43%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autoherstellers habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Lage auf den Absatzmärkten bleibe aber schwierig./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,21 €
|
Abst. Kursziel*:
28,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Analysen zu Renault S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|34,40
|-0,43%
