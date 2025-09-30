Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|CAC 40-Performance im Fokus
|
30.09.2025 12:27:35
Börse Paris in Rot: CAC 40 mittags schwächer
Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent leichter bei 7 854,89 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,196 Prozent schwächer bei 7 865,44 Punkten, nach 7 880,87 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 868,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 831,08 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 703,90 Punkten auf. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, mit 7 665,91 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 635,75 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 6,24 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 257,88 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 40 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,829 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
