Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CAC 40-Performance im Fokus 30.09.2025 12:27:35

Börse Paris in Rot: CAC 40 mittags schwächer

Börse Paris in Rot: CAC 40 mittags schwächer

Der CAC 40 bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,33 Prozent leichter bei 7 854,89 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,362 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,196 Prozent schwächer bei 7 865,44 Punkten, nach 7 880,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 868,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 831,08 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 703,90 Punkten auf. Der CAC 40 wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, mit 7 665,91 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 7 635,75 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 6,24 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 257,88 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 40 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,829 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 2,63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten