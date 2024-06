Börse Wien: ATX fällt nachmittags

Am vierten Tag der Woche agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Donnerstag notiert der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,02 Prozent leichter bei 3 596,83 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 117,089 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,028 Prozent stärker bei 3 598,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 597,65 Punkten am Vortag.

Bei 3 588,72 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 605,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0,158 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 27.05.2024, bei 3 715,27 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 27.03.2024, mit 3 523,44 Punkten bewertet. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 3 081,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,42 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell DO (+ 1,49 Prozent auf 163,40 EUR), Vienna Insurance (+ 1,19 Prozent auf 29,70 EUR), OMV (+ 1,14 Prozent auf 40,84 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,82 Prozent auf 22,12 EUR) und BAWAG (+ 0,68 Prozent auf 58,85 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-2,03 Prozent auf 74,65 EUR), EVN (-1,67 Prozent auf 29,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 114,20 EUR), voestalpine (-1,33 Prozent auf 25,22 EUR) und Österreichische Post (-0,66 Prozent auf 30,00 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 1 027 194 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,508 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 10,61 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at