Börse Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Am Abend herrschte in Wien ein ruhiger Handel.

Schlussendlich ging der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 1 857,18 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,028 Prozent auf 1 858,71 Punkte an der Kurstafel, nach 1 859,23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 858,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 850,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,664 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der ATX Prime auf 1 752,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 716,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 583,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,35 Prozent aufwärts. Bei 1 864,39 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,65 Prozent auf 21,68 EUR), Addiko Bank (+ 4,20 Prozent auf 19,85 EUR), Polytec (+ 3,11 Prozent auf 3,65 EUR), Palfinger (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR) und S IMMO (+ 2,24 Prozent auf 18,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-2,91 Prozent auf 4,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,00 Prozent auf 8,82 EUR), Verbund (-1,69 Prozent auf 72,50 EUR), BAWAG (-1,44 Prozent auf 58,10 EUR) und Marinomed Biotech (-1,20 Prozent auf 16,50 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 422 010 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,056 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at