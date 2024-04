Börse Wien: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen

Zum Handelsschluss kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,55 Prozent auf 1 791,20 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 781,47 Punkten in den Handel, nach 1 781,47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 780,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 793,65 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,753 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 04.03.2024, den Stand von 1 698,83 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 1 719,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 614,43 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,50 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 793,79 Punkten. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit voestalpine (+ 2,21 Prozent auf 26,82 EUR), Polytec (+ 2,09 Prozent auf 3,42 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 66,55 EUR), Frequentis (+ 1,45 Prozent auf 27,90 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,40 Prozent auf 5,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Semperit (-2,02 Prozent auf 11,66 EUR), S IMMO (-2,01 Prozent auf 17,05 EUR), CA Immobilien (-1,48 Prozent auf 31,98 EUR), PORR (-1,13 Prozent auf 14,02 EUR) und Raiffeisen (-0,73 Prozent auf 19,13 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 579 170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 23,781 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Warimpex-Aktie präsentiert mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Addiko Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

