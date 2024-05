Börse Wien: ATX Prime nachmittags in Grün

Am Freitag springt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,72 Prozent auf 1 870,57 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,014 Prozent auf 1 856,92 Punkte an der Kurstafel, nach 1 857,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 852,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 872,50 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,39 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 1 758,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 1 716,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.05.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 587,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,13 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 872,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell BAWAG (+ 2,32 Prozent auf 59,45 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,21 Prozent auf 22,16 EUR), FACC (+ 1,71 Prozent auf 7,12 EUR), Palfinger (+ 1,71 Prozent auf 23,80 EUR) und Raiffeisen (+ 1,61 Prozent auf 17,72 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-1,37 Prozent auf 3,60 EUR), Semperit (-1,35 Prozent auf 11,70 EUR), DO (-0,94 Prozent auf 147,00 EUR), CA Immobilien (-0,87 Prozent auf 29,54 EUR) und Vienna Insurance (-0,79 Prozent auf 31,25 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 355 821 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,622 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

