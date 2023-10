Börse Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Donnerstag erhöht sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,43 Prozent auf 1 602,73 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,031 Prozent auf 1 596,42 Punkte an der Kurstafel, nach 1 595,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 604,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 596,42 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 1,87 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 1 601,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 602,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, stand der ATX Prime noch bei 1 357,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,20 Prozent nach oben. Bei 1 789,53 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Lenzing (+ 1,81 Prozent auf 39,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,48 Prozent auf 25,98 EUR), S IMMO (+ 1,48 Prozent auf 13,70 EUR), OMV (+ 1,23 Prozent auf 44,31 EUR) und Andritz (+ 1,00 Prozent auf 46,48 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 39,20 EUR), AMAG (-1,36 Prozent auf 29,00 EUR), Flughafen Wien (-1,00 Prozent auf 49,50 EUR), UBM Development (-0,97 Prozent auf 20,40 EUR) und Vienna Insurance (-0,58 Prozent auf 25,50 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 43 229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,106 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at