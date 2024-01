Börse Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Der ATX Prime performte am Abend positiv.

Schlussendlich ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,22 Prozent nach oben auf 1 736,50 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent stärker bei 1 732,82 Punkten in den Handel, nach 1 732,61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 737,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 732,63 Punkten lag.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 1 723,67 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 30.10.2023, einen Stand von 1 538,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wies der ATX Prime 1 687,50 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 746,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Polytec (+ 3,83 Prozent auf 3,80 EUR), Addiko Bank (+ 3,17 Prozent auf 14,65 EUR), Frequentis (+ 2,99 Prozent auf 27,60 EUR), Wienerberger (+ 2,87 Prozent auf 31,52 EUR) und AMAG (+ 1,78 Prozent auf 28,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-4,14 Prozent auf 27,80 EUR), AT S (AT&S) (-3,02 Prozent auf 23,16 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,44 Prozent auf 43,90 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 30,30 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,76 Prozent auf 122,60 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 530 611 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,160 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Semperit-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,12 Prozent gelockt.

