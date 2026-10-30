Börse Wien: ATX sackt ab

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,65 Prozent auf 6 433,28 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185,599 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6 475,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 475,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 417,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 491,30 Zähler.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6 856,00 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 6 454,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 747,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 20,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 1,83 Prozent auf 75,25 EUR), DO (+ 1,45 Prozent auf 209,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,02 Prozent auf 108,50 EUR), Verbund (+ 0,93 Prozent auf 70,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 20,95 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-11,48 Prozent auf 137,20 EUR), voestalpine (-2,87 Prozent auf 41,22 EUR), Palfinger (-1,96 Prozent auf 27,45 EUR), Lenzing (-1,62 Prozent auf 10,90 EUR) und Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 56,25 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 151 592 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,720 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,34 zu Buche schlagen. Mit 6,41 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at