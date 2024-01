Börse Wien: ATX schließt im Plus

So bewegte sich der ATX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Letztendlich ging der ATX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 426,39 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 115,716 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 425,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 425,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 414,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 437,84 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 3 321,76 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, stand der ATX noch bei 3 091,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, stand der ATX bei 3 271,32 Punkten.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 2,01 Prozent auf 86,45 EUR), EVN (+ 1,92 Prozent auf 29,20 EUR), Erste Group Bank (+ 0,42 Prozent auf 38,19 EUR), Telekom Austria (+ 0,38 Prozent auf 7,88 EUR) und Wienerberger (+ 0,34 Prozent auf 29,68 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen voestalpine (-2,11 Prozent auf 26,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,38 Prozent auf 42,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,28 Prozent auf 123,20 EUR), BAWAG (-1,03 Prozent auf 48,20 EUR) und CA Immobilien (-0,95 Prozent auf 31,35 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 466 145 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 29,617 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at