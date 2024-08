Börse Wien: ATX zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Morgen.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,52 Prozent auf 3 535,13 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,651 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3 552,54 Punkte an der Kurstafel, nach 3 553,46 Punkten am Vortag.

Bei 3 529,82 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 552,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,250 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 707,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der ATX mit 3 634,69 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, wies der ATX 3 167,52 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,61 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,87 Prozent auf 75,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 34,65 EUR), Telekom Austria (+ 0,36 Prozent auf 8,30 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,34 Prozent auf 29,10 EUR) und Andritz (+ 0,27 Prozent auf 56,20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-3,80 Prozent auf 141,80 EUR), voestalpine (-2,28 Prozent auf 22,26 EUR), Lenzing (-1,73 Prozent auf 31,20 EUR), BAWAG (-1,16 Prozent auf 63,85 EUR) und AT S (AT&S) (-1,16 Prozent auf 16,20 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 826 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,136 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

