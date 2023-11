Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX Prime am Mittag steigen

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent stärker bei 1 634,01 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,049 Prozent auf 1 630,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 630,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 635,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 624,06 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,556 Prozent zurück. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 24.10.2023, den Stand von 1 525,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 568,88 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 24.11.2022, einen Stand von 1 629,58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 2,34 Prozent auf 35,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,53 Prozent auf 29,85 EUR), Wienerberger (+ 1,25 Prozent auf 25,96 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,03 Prozent auf 19,60 EUR) und Verbund (+ 0,91 Prozent auf 82,85 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Mayr-Melnhof Karton (-4,31 Prozent auf 111,00 EUR), Raiffeisen (-3,74 Prozent auf 15,19 EUR), PORR (-2,48 Prozent auf 11,82 EUR), Polytec (-2,22 Prozent auf 3,52 EUR) und Lenzing (-2,21 Prozent auf 35,35 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 258 111 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28,453 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 2,18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

