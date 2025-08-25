Die Analysten von Warburg Research haben das Kursziel von 36,00 auf 37,00 für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns angepasst.

Die Kaufempfehlung "Buy" bestätigte Analyst Philipp Kaiser. Porr habe im Zweitquartal solide Zahlen mit einem starken Auftragseingang veröffentlicht und die Kursprogrognose wurde marginal angepasst, schreibt Kaiser in der am Montag vorgelegten Studie.

Auch die Dividendenschätzung sowie den erwarteten Gewinn pro Anteilsschein wurden von Kaiser erhöht. Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst 2,73 Euro für 2025 sowie 3,03 bzw. 3,36 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,02 Euro für 2025, sowie 1,12 bzw. 1,17 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Montagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,33 Prozent bei 30,10 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN AT0000609607

