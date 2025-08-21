Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bestätigt. Das Kursziel beließ Analyst Philipp Kaiser bei 36,00 Euro. Porr habe im Zweitquartal solide Zahlen mit einem starken Auftragseingang veröffentlicht, schreibt Kaiser in der am Donnerstag vorgelegten Studie.

Auch die Dividendenschätzung sowie den erwarteten Gewinn pro Anteilsschein ließ Kaiser unverändert. Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst 2,68 Euro für 2025 sowie 2,98 bzw. 3,31 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2025, sowie 1,10 bzw. 1,15 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Donnerstagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit minus 9,5 Prozent bei 28,55 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/prmax/ste

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0017 2025-08-21/09:58