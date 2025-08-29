Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 34,20 auf 33,80 Euro nach unten revidiert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von Analyst Michael Marschallinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bestätigt.

Die Änderung beim Kursziel resultiert aus den leicht angepassten Prognosen, hieß es in der aktuellen Studie. Das Highlight der jüngsten Zahlen-Vorlage ist nach Meinung der Erste Group-Experten der Auftragsbestand, der einen neuen historischen Höchststand erreicht hat.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,73 Euro für 2025, sowie 3,10 bzw. 3,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,90 Euro für 2025, sowie 1,00 bzw. 1,10 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,5 Prozent bei 30,50 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

