Börse Wien in Grün: ATX Prime legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

So performte der ATX Prime zum Handelsende.

Im ATX Prime ging es im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,93 Prozent aufwärts auf 1 590,41 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,009 Prozent tiefer bei 1 575,56 Punkten, nach 1 575,70 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 573,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 590,41 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,358 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 582,67 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, stand der ATX Prime bei 1 571,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 364,87 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 0,424 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,95 Prozent auf 9,76 EUR), Lenzing (+ 3,35 Prozent auf 38,55 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,75 Prozent auf 56,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,49 Prozent auf 13,17 EUR) und Addiko Bank (+ 2,40 Prozent auf 12,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-2,13 Prozent auf 4,60 EUR), AMAG (-2,03 Prozent auf 29,00 EUR), PORR (-1,85 Prozent auf 11,66 EUR), Verbund (-1,09 Prozent auf 77,00 EUR) und UBM Development (-0,47 Prozent auf 21,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 501 582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,307 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at