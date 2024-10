Börse Wien in Grün: ATX steigt zum Start des Mittwochshandels

Am Mittwoch geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 3 618,05 Punkte aufwärts. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 116,847 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent schwächer bei 3 616,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 616,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 619,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 607,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,751 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2024, den Wert von 3 735,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 660,10 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2023, einen Stand von 3 128,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 1,01 Prozent auf 34,95 EUR), OMV (+ 0,77 Prozent auf 39,24 EUR), Wienerberger (+ 0,61) Prozent auf 29,54 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,41 Prozent auf 7,32 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,34 Prozent auf 29,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-2,27 Prozent auf 19,38 EUR), Andritz (-0,94 Prozent auf 63,40 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 131,60 EUR), Telekom Austria (-0,69 Prozent auf 8,69 EUR) und Verbund (-0,34 Prozent auf 73,25 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 24 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at