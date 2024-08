Börse Wien in Grün: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag

Am Montag legt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,05 Prozent auf 1 846,49 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0,001 Prozent stärker bei 1 845,60 Punkten in den Handel, nach 1 845,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 849,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 842,33 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 26.07.2024, einen Stand von 1 839,14 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 875,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 570,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,73 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 4,95 Prozent auf 5,94 EUR), Semperit (+ 3,29 Prozent auf 12,56 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR), OMV (+ 1,69 Prozent auf 39,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,68 Prozent auf 48,66 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,64 Prozent auf 98,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,57 Prozent auf 8,34 EUR), Addiko Bank (-2,19 Prozent auf 17,90 EUR), ZUMTOBEL (-2,08 Prozent auf 5,66 EUR) und Frequentis (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 385 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,873 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

