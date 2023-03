Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit von 20,1 auf 27,2 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Vladimira Urbankova hingegen bestätigt.

Unter Berücksichtigung der Effekte aus dem Verkauf des Segments Sempermed liegt das neues Kursziel bei 27,2 Euro je Aktie, was auf rund neun Prozent Aufwärtspotenzial hindeutet, hieß es in dem aktuellen Company Update. Die Experten denken, dass nach der jüngsten Aktienrally, angespornt durch die Ankündigung eines Dividenden-Anstiegs auf bis zu 5,0 Euro für 2022, die Vorteile des Deals bereits eingepreist sind, während Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Geschäfts im Industriesegment bestehen bleiben.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten minus 0,61 Euro für 2022, sowie plus 1,41 bzw. 2,27 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,50 Euro für 2022, sowie jeweils 1,50 Euro für 2023 bzw. 2024.

Am Dienstagg notierten die Semperit-Titel zu Mittag an der Wiener Börse mit plus 4,3 Prozent bei 25,40 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ger/sto

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0042 2023-03-14/13:17