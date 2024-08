Börse Wien in Grün: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 1 824,14 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,009 Prozent stärker bei 1 821,53 Punkten, nach 1 821,37 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 821,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 827,25 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,421 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, mit 1 838,59 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 887,05 Punkten gehandelt. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bei 1 578,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 3,39 Prozent auf 21,94 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 33,70 EUR), Andritz (+ 0,79) Prozent auf 57,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,51 Prozent auf 29,70 EUR) und Semperit (+ 0,50 Prozent auf 12,10 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Addiko Bank (-2,82 Prozent auf 18,95 EUR), Telekom Austria (-0,80 Prozent auf 8,65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,78 Prozent auf 102,20 EUR), Erste Group Bank (-0,42 Prozent auf 47,45 EUR) und UNIQA Insurance (-0,39 Prozent auf 7,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 39 511 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27,012 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,71 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at