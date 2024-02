Börse Wien in Rot: ATX Prime liegt am Nachmittag im Minus

Am Nachmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent schwächer bei 1 734,34 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 1 736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 736,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 737,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 724,63 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,274 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 723,67 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 551,26 Punkten. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Wert von 1 700,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,18 Prozent aufwärts. Bei 1 746,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 2,63 Prozent auf 4,68 EUR), Rosenbauer (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR), Lenzing (+ 1,65 Prozent auf 30,80 EUR), OMV (+ 1,07 Prozent auf 40,59 EUR) und EVN (+ 0,99 Prozent auf 25,50 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Frequentis (-4,35 Prozent auf 26,40 EUR), Raiffeisen (-3,15 Prozent auf 19,37 EUR), PORR (-2,83 Prozent auf 13,06 EUR), AT S (AT&S) (-2,50 Prozent auf 22,58 EUR) und Polytec (-2,50 Prozent auf 3,71 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 917 337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,265 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Kapsch TrafficCom-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

