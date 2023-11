Börse Wien in Rot: ATX Prime verliert zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag verliert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,18 Prozent auf 1 639,96 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 1 642,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 642,87 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 1 638,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 643,28 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 528,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 578,08 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 608,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wienerberger (+ 1,27 Prozent auf 25,48 EUR), AMAG (+ 1,09 Prozent auf 27,90 EUR), Palfinger (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR), Andritz (+ 0,49 Prozent auf 49,60 EUR) und Raiffeisen (+ 0,25 Prozent auf 15,83 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Addiko Bank (-3,99 Prozent auf 13,25 EUR), S IMMO (-1,87 Prozent auf 12,60 EUR), Flughafen Wien (-1,38 Prozent auf 46,55 EUR), Marinomed Biotech (-1,03 Prozent auf 38,50 EUR) und FACC (-1,00 Prozent auf 5,92 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,652 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat mit 2,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

