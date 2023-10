Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsende im Minus

So performte der ATX Prime am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der ATX Prime verlor im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,89 Prozent auf 1 559,58 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 573,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 573,51 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 573,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 556,74 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 1 590,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 1 580,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 390,74 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 1,52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 789,53 Punkte. Bei 1 530,67 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 52,60 EUR), Frequentis (+ 1,11 Prozent auf 27,40 EUR), Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 13,44 EUR), OMV (+ 0,48 Prozent auf 43,52 EUR) und Telekom Austria (+ 0,45 Prozent auf 6,63 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-4,26 Prozent auf 4,50 EUR), AT S (AT&S) (-3,70 Prozent auf 25,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,55 Prozent auf 119,40 EUR), Lenzing (-3,09 Prozent auf 36,10 EUR) und DO (-2,71 Prozent auf 100,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 567 559 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,560 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at