Börse Wien: So entwickelt sich der ATX am Nachmittag

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,52 Prozent auf 3 645,97 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118,937 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,005 Prozent stärker bei 3 627,40 Punkten, nach 3 627,23 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 654,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 614,13 Einheiten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2,32 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 443,70 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.06.2024, einen Wert von 3 647,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 193,31 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,86 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3,07 Prozent auf 17,82 EUR), Telekom Austria (+ 2,87 Prozent auf 8,96 EUR), BAWAG (+ 2,85 Prozent auf 70,45 EUR), Lenzing (+ 2,16 Prozent auf 30,75 EUR) und Raiffeisen (+ 1,98 Prozent auf 18,06 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen CA Immobilien (-3,18 Prozent auf 26,80 EUR), IMMOFINANZ (-2,84 Prozent auf 25,65 EUR), Andritz (-1,10 Prozent auf 58,55 EUR), DO (-0,95 Prozent auf 145,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 31,45 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 555 782 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,560 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

