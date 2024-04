Börse Zürich in Rot: SLI letztendlich im Minus

Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,31 Prozent schwächer bei 1 879,27 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 1 884,25 Punkte an der Kurstafel, nach 1 885,09 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 874,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 891,77 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,559 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 906,33 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, bei 1 762,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1 765,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,56 Prozent nach oben. 1 936,63 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,59 Prozent auf 26,14 CHF), Temenos (+ 1,30 Prozent auf 62,20 CHF), Sika (+ 1,13 Prozent auf 267,80 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 540,20 CHF) und Sonova (+ 0,86 Prozent auf 258,20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil UBS (-2,51 Prozent auf 26,39 CHF), Swatch (I) (-1,49 Prozent auf 205,10 CHF), SGS SA (-1,42 Prozent auf 82,02 CHF), Zurich Insurance (-1,24 Prozent auf 469,20 CHF) und Swiss Re (-1,08 Prozent auf 105,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 784 088 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 249,470 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at