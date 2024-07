Börse Zürich in Rot: SLI verliert

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,56 Prozent leichter bei 1 991,28 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,174 Prozent auf 1 999,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 002,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 991,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 009,70 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 948,08 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 15.04.2024, einen Wert von 1 869,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wurde der SLI mit 1 756,13 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 12,92 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 1,96 Prozent auf 259,80 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 83,80 CHF), Temenos (+ 0,54 Prozent auf 65,75 CHF), Lindt (+ 0,28 Prozent auf 10 650,00 CHF) und Julius Bär (+ 0,23 Prozent auf 52,30 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swatch (I) (-10,28 Prozent auf 169,75 CHF), Richemont (-4,23 Prozent auf 136,95 CHF), ams (-2,86 Prozent auf 1,31 CHF), Sika (-1,39 Prozent auf 261,80 CHF) und Nestlé (-1,31 Prozent auf 93,42 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 399 890 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 249,775 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

