Börse Zürich in Rot: SLI zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,91 Prozent auf 1 945,15 Punkte nach unten. In den Handel ging der SLI 0,323 Prozent tiefer bei 1 956,64 Punkten, nach 1 962,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 937,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 957,85 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,257 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 955,23 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 1 925,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wies der SLI 1 738,85 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,30 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1,30 Prozent auf 10 930,00 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 252,80 CHF), Swiss Life (-0,09 Prozent auf 653,80 CHF), Swisscom (-0,20 Prozent auf 500,00 CHF) und Givaudan (-0,25 Prozent auf 4 314,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-6,06 Prozent auf 1,23 CHF), Holcim (-3,48 Prozent auf 78,70 CHF), UBS (-3,19 Prozent auf 27,03 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,83 Prozent auf 49,79 CHF) und SGS SA (-2,38 Prozent auf 81,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 609 159 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 254,447 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Mit 5,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at